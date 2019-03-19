Esenler Erokspor 0 - 0 Altındağ Belediye Spor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Esenler Erokspor, Altındağ Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Esenler Erokspor, Altındağ Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Altındağ Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Altındağ Belediye Spor ile 16.03.2019 15:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Esenler Erokspor - Altındağ Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.03.2019 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Esenler Erokspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altındağ Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|27
|14
|8
|5
|43
|28
|50
|15
|2
|Esenler Erokspor
|27
|12
|11
|4
|42
|24
|47
|18
|3
|Kızılcabölükspor
|27
|12
|8
|7
|51
|31
|44
|20
|4
|Çatalcaspor
|27
|12
|8
|7
|31
|30
|44
|1
|5
|Altındağ Belediyespor
|27
|11
|10
|6
|32
|22
|43
|10
|6
|Yeni Orduspor
|27
|12
|6
|9
|46
|28
|42
|18
|7
|Karşıyaka
|27
|10
|10
|7
|28
|28
|40
|0
|8
|Van BBSK
|27
|9
|12
|6
|34
|24
|39
|10
|9
|Düzcespor
|27
|10
|7
|10
|28
|27
|37
|1
|10
|Osmaniyespor FK
|27
|9
|9
|9
|29
|29
|36
|0
|11
|Pazarspor
|27
|9
|9
|9
|27
|30
|36
|-3
|12
|Ofspor
|27
|9
|8
|10
|28
|30
|35
|-2
|13
|Sultanbeyli Belediyespor
|27
|9
|8
|10
|27
|30
|35
|-3
|14
|Elaziz Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|25
|38
|32
|-13
|15
|Alibeyköyspor
|27
|7
|7
|13
|28
|38
|28
|-10
|16
|Adıyaman 1954 SK
|27
|6
|9
|12
|27
|40
|27
|-13
|17
|Kemerspor 2003
|27
|7
|5
|15
|23
|41
|26
|-18
|18
|Bergama Belediyespor
|27
|2
|6
|19
|20
|51
|12
|-31
Fikstür
|16.03.2019
|Esenler Erokspor
|0-0
|Altındağ Belediyespor
|16.03.2019
|Sultanbeyli Belediyespor
|0-1
|Çatalcaspor
|16.03.2019
|Karşıyaka
|1-0
|Ofspor
|17.03.2019
|Erokspor
|Yeni Altındağ Bld.
|17.03.2019
|Adıyaman 1954 SK
|1-3
|Yeni Orduspor
|17.03.2019
|Alibeyköy
|Kızılcabölükspor
|17.03.2019
|Düzcespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|17.03.2019
|Elaziz Belediyespor
|4-1
|Bergama Belediyespor
|17.03.2019
|Kemerspor 2003
|2-0
|Osmaniyespor FK
|17.03.2019
|Van BBSK
|0-1
|Yeni Orduspor
|17.03.2019
|Alibeyköyspor
|1-0
|Kızılcabölükspor
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