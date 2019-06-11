İSTANBUL (AA) - Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 öğretmenin kurduğu “Esenler Öğretmenler Korosu” konser verdi.

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezindeki konsere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öğretmenlerin seslendirdiği türküler vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’in İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçelerden olduğunu ve aynı zamanda İstanbul’da kültür ve sanatın maksimum düzeyde yaşandığı ilçelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Göksu, "Bizim şehir tarihimizde şehirler tarif edilirken 3 kategorik şehir tarifi yapılır. vahiy ruhunun yansıdığı şehirler olarak Mekke ve Medine, tarihin ruhunun yansıdığı şehir olarak Kudüs, estetiğin ruhunun yansıdığı şehir olarak İstanbul." diye konuştu.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA