Esenler Otogarı'nda üzerinde uyuşturucuyla yakalandı! 2011 Best Model yarışmacısı Cansu Ateş, uyuşturucu kullandığını itiraf etti!

2011 yılında Best Model yarışmasına katılan ve dereceyle ayrılan oyuncu ve manken Cansu Ateş, önceki gün İstanbul Esenler Otogarı'na gitti. Polis taramasına giren mankenin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, arama sırasında Ateş'in kemerine saklanmış bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu tespit edildi ve genç kadın, ifade vermesi için karakola götürüldü.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Etiler'de bir arkadaşından uyuşturucu madde satın aldığını itiraf eden model, "Erkek arkadaşım hayatını kaybedince madde kullanmaya başladım" dedi. 2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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