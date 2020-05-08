Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü!
Esenler’de yapımı devam eden bir inşaat temelinin yanındaki sokağın temelinde kayma meydana geldi. Kayma sonucu olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak sokağı kapattı.
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08 Mayıs 2020 Cuma 09:04
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