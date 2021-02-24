Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için camdan aşağı attı!

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında henüz nedeni belli olmayan bir olaydan ötürü yangın çıktı. Anne, mahsur kalan çocuklarını yangından kurtarmak için yolda battaniye açan kalabalığın üstüne doğru camdan attı.

Dairede oturan diğer vatandaşların da mahsur kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

ÇOCUKLAR BATTANİYE SAYESİNDE KURTARILDI

Yangında mahsur kalan çocuklar, evin önünde battaniye açan vatandaşlar sayesinde ölümden döndü. Olay yerine çok geçmeden itfaiye ekipleri geldi. Ekipler hem yangınla ilgilenip hem de binada yardıma muhtaç insanları kurtardı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenenlere müdahale yapıldı.