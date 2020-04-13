Esenler'de fırıncı kavgası! 31 bin 800 lira para cezası kesildi
Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde caddeye gelip ekmek satmak isteyen 2 kişi ile caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları arasında sopalı kavga çıktı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken 10 fırıncıya da toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.
Yaptığı ''korona savar'' ile kimseyi yanına oturtmuyor!
Uşak'ta korkunç yangın! 82 hayvan telef oldu
Yasak biter bitmez borçlusunu vurdu!
Habertürk canlı yayınından gelen ses ile ilgili Veyis Ateş'ten açıklama!
13 Nisan 2020 Pazartesi 15:40
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT