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  3. Esenler'de fırıncı kavgası! 31 bin 800 lira para cezası kesildi

Esenler'de fırıncı kavgası! 31 bin 800 lira para cezası kesildi

Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde caddeye gelip ekmek satmak isteyen 2 kişi ile caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları arasında sopalı kavga çıktı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken 10 fırıncıya da toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

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13 Nisan 2020 Pazartesi 15:40

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