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  3. Esenler'de gündüz alınan otomobil akşam alev aldı

Esenler'de gündüz alınan otomobil akşam alev aldı

Esenler'de dün Deniz Sümbül tarafından satın alınan otomobil, nedeni belli olmayan sebepten ötürü akşam seyir halindeyken saatlerinde alev aldı. Lüks arabanın sürücüsü Deniz Sümbül, yanan otomobilden kendisini son anda dışarı attı.

Esenler TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda lüks bir otomobil nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı. Sabah alınan araç, akşam kullanılamaz hale geldi.

Talihsiz olat saat 22:30 sıralarında TEM Otoyolu Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre arabayı süren Deniz Sümbül adlı kişi seyir halindeyken nedeni bilinmeyen sebepten ötürü arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Kaputtan dumanların çıktığını gören Deniz Sümbül'ün arabası çok geçmeden alev aldı.  Araçta kısa sürede yangının çoğaldığı ve aracın sürücüsü Deniz Sümbül'ün kendisini dışarı son dışarı anda attığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Etraftaki insanların ihbarı sayesinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Ekipler araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Esenlerde gündüz alınan otomobil akşam alev aldı

 

 

OTOMOBİL GÜNDÜZ ALINMIŞTI, ALŞAM ALEV ALDI

Sürücü Deniz Sümbül'ün gündüz aldığı araba akşam yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Lüks otomobil sürücüsü Sümbül, “ Bugün gündüz saatlerinde almış olduğum araçta belli olmayan bir sebepten dolayı yangın sonrası kül oldu. Araçta tek başımaydım. Bende bir şey yok ama aracın durumu ortada. Allah kimseye göstermesin. Gerçekten zor bir durum” dedi.
Kullanılamaz hale gelen aracın yangın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.
Esenlerde gündüz alınan otomobil akşam alev aldı

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