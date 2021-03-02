Esenler'de gündüz alınan otomobil akşam alev aldı

Esenler TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda lüks bir otomobil nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı. Sabah alınan araç, akşam kullanılamaz hale geldi.

Talihsiz olat saat 22:30 sıralarında TEM Otoyolu Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre arabayı süren Deniz Sümbül adlı kişi seyir halindeyken nedeni bilinmeyen sebepten ötürü arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Kaputtan dumanların çıktığını gören Deniz Sümbül'ün arabası çok geçmeden alev aldı. Araçta kısa sürede yangının çoğaldığı ve aracın sürücüsü Deniz Sümbül'ün kendisini dışarı son dışarı anda attığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Etraftaki insanların ihbarı sayesinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Ekipler araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

OTOMOBİL GÜNDÜZ ALINMIŞTI, ALŞAM ALEV ALDI

Sürücü Deniz Sümbül'ün gündüz aldığı araba akşam yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Lüks otomobil sürücüsü Sümbül, “ Bugün gündüz saatlerinde almış olduğum araçta belli olmayan bir sebepten dolayı yangın sonrası kül oldu. Araçta tek başımaydım. Bende bir şey yok ama aracın durumu ortada. Allah kimseye göstermesin. Gerçekten zor bir durum” dedi.

Kullanılamaz hale gelen aracın yangın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

