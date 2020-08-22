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  3. Esenler'de komşu atölyecilerin “yan bakma” kavgası! Çok sayıda kişiye gözaltı

Esenler'de komşu atölyecilerin “yan bakma” kavgası! Çok sayıda kişiye gözaltı

Esenler'de karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları yan bakma kavgası yüzünden birbirine girdi. İş yerlerinin darmadağın olduğu kavgada ihbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Esenler Menderes Mahallesi'nde yaşanan olayda komşu atölyede çalışan kişiler arasında kavga yaşandı. Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerinde de devam etmesiyle çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin güçlükle ayırdığı kavganın o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları “yan bakma” nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi. Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Esenler'de komşu atölyecilerin “yan bakma” kavgası! Çok sayıda kişiye gözaltı

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelem sağlık ekipleri ise hafif yaralılara ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Okan Gül
Video Editörü


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