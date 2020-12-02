Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı
Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki parkta bir genç, kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından sigara isteme bahanesiyle darp edilip bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
2 Aralık hava durumu | Bugün İstanbul'da hava nasıl?
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!
Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?"
02 Aralık 2020 Çarşamba 10:58
Benzer Videolar