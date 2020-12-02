  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı

Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı

Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki parkta bir genç, kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından sigara isteme bahanesiyle darp edilip bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

2 Aralık hava durumu | Bugün İstanbul'da hava nasıl?2 Aralık hava durumu | Bugün İstanbul'da hava nasıl?

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!

Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!

Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?"

 

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:58
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İşe giderken kendini hastanede buldu!
İşe giderken kendini hastanede buldu!
Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı
Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı
Ünlü Youtuberdan akıl almaz şov! Köprüden nehre atlayıp kafatasını kırdı
Ünlü Youtuberdan akıl almaz şov! Köprüden nehre atlayıp kafatasını kırdı
Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!
Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!
Muhittin Böcek hastane odasında ilk mesaj videosunu yayınladı!
Muhittin Böcek hastane odasında ilk mesaj videosunu yayınladı!
Minibüsten indirilen yolcuların tepkisi: ''Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey?"
Minibüsten indirilen yolcuların tepkisi: ''Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey?"
Bir anneden vicdansızlık görüntüleri! Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
Bir anneden vicdansızlık görüntüleri! Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu!
Venezuela Devlet Başkanı'ndan grup çağrısı: ''Beni dahil edin!''
Venezuela Devlet Başkanı'ndan grup çağrısı: ''Beni dahil edin!''
AFAD aracı kamyonetle çarpıştı! İkiye bölünen araç sürücüsü dışarıya savruldu
AFAD aracı kamyonetle çarpıştı! İkiye bölünen araç sürücüsü dışarıya savruldu