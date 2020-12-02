Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı

Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki parkta bir genç, kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından sigara isteme bahanesiyle darp edilip bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.