Esenler’de otomobil yol ortasında alev aldı

Esenler hal yolunda bir otomobilde yangın çıktı. Yol ortasında alev alev yanan araç nedeniyle trafik kilitlendi.

Esenler 0-3 hal yolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, bazıları yanan otomobile müdahale etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay sırasında hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA