Esenler'de parkta akıl almaz olay! Sigara vermek istemeyen gence dehşeti yaşattılar

Esenler’de geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir parkta bekleyen genç kendisinden isgara isteyen kimliği belirsiz şahıslara olumsuz yanıt verince dehşeti yaşadı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Sigara vermemesi üzerine şahıslarla arasında tartışma yaşayan genç, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darp edilip karnından bıçaklandı. Şahıslar koşarak kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENECEK

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.