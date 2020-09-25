Esenler’deki okullar yüz yüze eğitim için hazır

Esenler Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Okulum Temiz" projesine destek verdi. İlçedeki okullara pandemide kullanılacak tüm malzemeler dağıtıldı. Esenler Belediyesi, "Okulum Temiz" projesi kapsamında ilçedeki okulların "Temiz Okul Sertifikası'nı alması için zorunla olan malzemeleri temin ederek Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Velilerin çocuklarını güven içinde okula gönderebilmeleri, öğrenci ve öğretmenlerin de sağlıklı ve huzurla derslerini yapabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı projeye destek veren Esenler Belediyesi, ısı ölçerler, öğrencilerin ellerini değmeden kapaklarını açabilmeleri için okullara pedallı çöp kutuları, tüm okulların girişlerine yerleştirilmek üzere hijyen makineleri ve paspasları, her okula fotoselli sıvı sabunluklar ve ULV hijyen cihazı temin etti.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜVENLİ VE TERTEMİZ SINIFLARDA"

Esenler Belediyesi'ne "Okulum Temiz" projesine destekleri için teşekkür eden Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras,"Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Okulum Temiz" projesi kapsamında okullarımızda, eğitim ve öğretime hazır, temiz ve hijyenik bir okul ortamının oluşturulması gerekiyor. Esenler Belediyesi, okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi konularında göstermiş olduğu desteği bu salgın sürecinde de devam ettirdi. Okullarımızın bu süreçte almak zorunda olduğu "Temiz Okul Sertifikası'nda bulundurması gereken malzemeleri bütün okullarımıza dağıtmak üzere kurumumuza teslim ettiler. Çocuklarımız güvenli ve tertemiz sınıflarda ders yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Esenler'deki okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Esenler'de bütün sokakları, evleri dezenfekte ettiğimiz gibi özellikle çocuklarımızın okula girdiklerinde herhangi bir bulaşla karşı karşıya kalmamaları için bütün teknik alt yapıyı hazır hale getirdik. Esenler Belediyesi olarak okullarımızı çocuklarımız için hazırladık" dedi.