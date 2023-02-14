Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Esenyurt’ta 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Esenyurt Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Esenyurt'ta 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

esenyurt1.jpg

Esenyurt için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 499 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 60 ile 23 bin 302 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 39 ile 14 bin 884 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

esenyurt-2.jpg

Esenyurt depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Esenyurt genelinde çok ağır hasarlı 563, ağır hasarlı bin 768, orta hasarlı 7 bin 911, Hafif hasarlı ise 14 bin 672 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AKÇABURGAZ944232457
AKEVLER262762
AKŞEMSEDDİN1134131194
ARDIÇLI934149226
AŞIK VEYSEL51047174
ATATÜRK1245192306
BAĞLARÇEŞME2062291550
BALIKYOLU1970306509
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA51447141
BATTALGAZİ1035168322
CUMHURİYET241249
ÇINAR1445224448
ESENKENT51896197
FATİH2052226428
GÖKEVLER262255
GÜZELYURT924114241
HÜRRİYET1759248424
İNCİRTEPE2367279471
İNÖNÜ1650227404
İSTİKLAL1244207403
KOZA41357118
MEHMET AKİF ERSOY723114251
MEHTERÇEŞME1649237491
MEVLANA492993
NAMIK KEMAL3377289452
NECİP FAZIL1449208344
ORHANGAZİ622103193
OSMANGAZİ29117542926
ÖRNEK1653246429
PINAR2473341649
PİRİ REİS262478
SAADETDERE3378297476
SELAHADDİN EYYÜBİ1246223439
SULTANİYE1131145285
SÜLEYMANİYE1753261514
ŞEHİTLER1142196350
TALATPAŞA1651238460
TURGUT ÖZEL1948190329
ÜÇEVLER1340196413
YENİKENT1646217411
YEŞİLKENT1341185354
YUNUS EMRE1858243384
ZAFER72085172
TOPLAM5631.7687.91114.672

Esenyurt'ta ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AKÇABURGAZ842762
AKEVLER631633
AKŞEMSEDDİN1273363
ARDIÇLI942754
AŞIK VEYSEL1373667
ATATÜRK1263470
BAĞLARÇEŞME3821103201
BALIKYOLU291681162
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA261369126
BATTALGAZİ1584490
CUMHURİYET1473664
ÇINAR261472145
ESENKENT832142
FATİH3722102196
GÖKEVLER1253360
GÜZELYURT19953102
HÜRRİYET281682163
İNCİRTEPE3821105200
İNÖNÜ311684162
İSTİKLAL171049101
KOZA421426
MEHMET AKİF ERSOY231265129
MEHTERÇEŞME4223120240
MEVLANA221260107
NAMIK KEMAL4022109201
NECİP FAZIL221262123
ORHANGAZİ631836
OSMANGAZİ251473153
ÖRNEK221261122
PINAR4727130255
PİRİ REİS1373565
SAADETDERE4525120223
SELAHADDİN EYYÜBİ17951109
SULTANİYE221261118
SÜLEYMANİYE321888174
ŞEHİTLER1794897
TALATPAŞA341893184
TURGUT ÖZEL341993174
ÜÇEVLER301682163
YENİKENT271573142
YEŞİLKENT3620101199
YUNUS EMRE281578149
ZAFER1794789
TOPLAM1.0035432.7895.441

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Esenyurt geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AKÇABURGAZ1.166
AKEVLER383
AKŞEMSEDDİN644
ARDIÇLI566
AŞIK VEYSEL629
ATATÜRK1.078
BAĞLARÇEŞME2.579
BALIKYOLU2.456
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA1.126
BATTALGAZİ1.295
CUMHURİYET524
ÇINAR2.209
ESENKENT637
FATİH2.269
GÖKEVLER325
GÜZELYURT1.172
HÜRRİYET2.240
İNCİRTEPE2.478
İNÖNÜ2.201
İSTİKLAL1.349
KOZA199
MEHMET AKİF ERSOY1.670
MEHTERÇEŞME2.813
MEVLANA723
NAMIK KEMAL2.307
NECİP FAZIL1.687
ORHANGAZİ698
OSMANGAZİ2.628
ÖRNEK1.580
PINAR3.114
PİRİ REİS542
SAADETDERE2.280
SELAHADDİN EYYÜBİ1.765
SULTANİYE1.433
SÜLEYMANİYE2.401
ŞEHİTLER1.443
TALATPAŞA2.156
TURGUT ÖZEL2.275
ÜÇEVLER2.031
YENİKENT1.788
YEŞİLKENT1.799
YUNUS EMRE1.948
ZAFER804
TOPLAM67.410

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Esenyurt ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Esenyurt Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Esenyurt’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

esenyurt-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Esenyurt Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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