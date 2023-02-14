Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Esenyurt Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Esenyurt'ta 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Esenyurt için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 499 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 60 ile 23 bin 302 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 39 ile 14 bin 884 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Esenyurt depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Esenyurt genelinde çok ağır hasarlı 563, ağır hasarlı bin 768, orta hasarlı 7 bin 911, Hafif hasarlı ise 14 bin 672 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AKÇABURGAZ 9 44 232 457 AKEVLER 2 6 27 62 AKŞEMSEDDİN 11 34 131 194 ARDIÇLI 9 34 149 226 AŞIK VEYSEL 5 10 47 174 ATATÜRK 12 45 192 306 BAĞLARÇEŞME 20 62 291 550 BALIKYOLU 19 70 306 509 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA 5 14 47 141 BATTALGAZİ 10 35 168 322 CUMHURİYET 2 4 12 49 ÇINAR 14 45 224 448 ESENKENT 5 18 96 197 FATİH 20 52 226 428 GÖKEVLER 2 6 22 55 GÜZELYURT 9 24 114 241 HÜRRİYET 17 59 248 424 İNCİRTEPE 23 67 279 471 İNÖNÜ 16 50 227 404 İSTİKLAL 12 44 207 403 KOZA 4 13 57 118 MEHMET AKİF ERSOY 7 23 114 251 MEHTERÇEŞME 16 49 237 491 MEVLANA 4 9 29 93 NAMIK KEMAL 33 77 289 452 NECİP FAZIL 14 49 208 344 ORHANGAZİ 6 22 103 193 OSMANGAZİ 29 117 542 926 ÖRNEK 16 53 246 429 PINAR 24 73 341 649 PİRİ REİS 2 6 24 78 SAADETDERE 33 78 297 476 SELAHADDİN EYYÜBİ 12 46 223 439 SULTANİYE 11 31 145 285 SÜLEYMANİYE 17 53 261 514 ŞEHİTLER 11 42 196 350 TALATPAŞA 16 51 238 460 TURGUT ÖZEL 19 48 190 329 ÜÇEVLER 13 40 196 413 YENİKENT 16 46 217 411 YEŞİLKENT 13 41 185 354 YUNUS EMRE 18 58 243 384 ZAFER 7 20 85 172 TOPLAM 563 1.768 7.911 14.672

Esenyurt'ta ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AKÇABURGAZ 8 4 27 62 AKEVLER 6 3 16 33 AKŞEMSEDDİN 12 7 33 63 ARDIÇLI 9 4 27 54 AŞIK VEYSEL 13 7 36 67 ATATÜRK 12 6 34 70 BAĞLARÇEŞME 38 21 103 201 BALIKYOLU 29 16 81 162 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA 26 13 69 126 BATTALGAZİ 15 8 44 90 CUMHURİYET 14 7 36 64 ÇINAR 26 14 72 145 ESENKENT 8 3 21 42 FATİH 37 22 102 196 GÖKEVLER 12 5 33 60 GÜZELYURT 19 9 53 102 HÜRRİYET 28 16 82 163 İNCİRTEPE 38 21 105 200 İNÖNÜ 31 16 84 162 İSTİKLAL 17 10 49 101 KOZA 4 2 14 26 MEHMET AKİF ERSOY 23 12 65 129 MEHTERÇEŞME 42 23 120 240 MEVLANA 22 12 60 107 NAMIK KEMAL 40 22 109 201 NECİP FAZIL 22 12 62 123 ORHANGAZİ 6 3 18 36 OSMANGAZİ 25 14 73 153 ÖRNEK 22 12 61 122 PINAR 47 27 130 255 PİRİ REİS 13 7 35 65 SAADETDERE 45 25 120 223 SELAHADDİN EYYÜBİ 17 9 51 109 SULTANİYE 22 12 61 118 SÜLEYMANİYE 32 18 88 174 ŞEHİTLER 17 9 48 97 TALATPAŞA 34 18 93 184 TURGUT ÖZEL 34 19 93 174 ÜÇEVLER 30 16 82 163 YENİKENT 27 15 73 142 YEŞİLKENT 36 20 101 199 YUNUS EMRE 28 15 78 149 ZAFER 17 9 47 89 TOPLAM 1.003 543 2.789 5.441

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Esenyurt geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AKÇABURGAZ 1.166 AKEVLER 383 AKŞEMSEDDİN 644 ARDIÇLI 566 AŞIK VEYSEL 629 ATATÜRK 1.078 BAĞLARÇEŞME 2.579 BALIKYOLU 2.456 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA 1.126 BATTALGAZİ 1.295 CUMHURİYET 524 ÇINAR 2.209 ESENKENT 637 FATİH 2.269 GÖKEVLER 325 GÜZELYURT 1.172 HÜRRİYET 2.240 İNCİRTEPE 2.478 İNÖNÜ 2.201 İSTİKLAL 1.349 KOZA 199 MEHMET AKİF ERSOY 1.670 MEHTERÇEŞME 2.813 MEVLANA 723 NAMIK KEMAL 2.307 NECİP FAZIL 1.687 ORHANGAZİ 698 OSMANGAZİ 2.628 ÖRNEK 1.580 PINAR 3.114 PİRİ REİS 542 SAADETDERE 2.280 SELAHADDİN EYYÜBİ 1.765 SULTANİYE 1.433 SÜLEYMANİYE 2.401 ŞEHİTLER 1.443 TALATPAŞA 2.156 TURGUT ÖZEL 2.275 ÜÇEVLER 2.031 YENİKENT 1.788 YEŞİLKENT 1.799 YUNUS EMRE 1.948 ZAFER 804 TOPLAM 67.410

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Esenyurt ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Esenyurt Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Esenyurt’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Esenyurt Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.