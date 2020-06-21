Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürdü

Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç gece saatlerinde çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen husumetlileri tarafından evinden konuşma bahanesiyle çağrılarak önce darp edildi sonra 10 kez hunharca bıçaklanarak öldürüldü. Seslere çıkan anne oğlunun yanına koşarak gitti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polisin yakaladığı şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Akif Kukuk'u (23)gece saatlerinde çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu söylenilen kişiler tarafından aranarak sokağa çağrıldı. Öncesinde Kukuk'la bir süre telefonda tartışan M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra beklemeye başladı. Evinin önüne inen Kukuk'u önce darp eden şahıslar daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sabıka dosyaları kabarık çıktı

Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mahkemece serbest bırakıldı

İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

İşlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin Kukuk'un dışarı çıkmadan önce duvar dibinde saklandıkları ve sonrasında Kukuk'un gelmesiyle önce darp edip ardından peş peşe bıçakladıkları yer aldı. Görüntülerin devamında ise anne Fatma Kukuk'un evden aşağıya inerek oğlunun başına doğru koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA