Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!

Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle 4 tane kadın bir adama saldırdı. Ellerine ne geçerse adama atan kadınları izleyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Kadınların tekmeli yumruklu saldırısı kameralara anbean böyle kaydedildi.