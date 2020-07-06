  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!

Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!

Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle 4 tane kadın bir adama saldırdı. Ellerine ne geçerse adama atan kadınları izleyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Kadınların tekmeli yumruklu saldırısı kameralara anbean böyle kaydedildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı!Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı!

Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu!Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi!İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi!

Eskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralıEskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı

 

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!
Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!
Esenyurt'ta akıl almaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı
Esenyurt'ta akıl almaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı!
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı!
Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu!
Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu!
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi!
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi!
Eskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı
Eskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 6 Temmuz Pazartesi
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 6 Temmuz Pazartesi
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 6 Temmuz Pazartesi
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 6 Temmuz Pazartesi