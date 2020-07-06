Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!
Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle 4 tane kadın bir adama saldırdı. Ellerine ne geçerse adama atan kadınları izleyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Kadınların tekmeli yumruklu saldırısı kameralara anbean böyle kaydedildi.
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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32
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