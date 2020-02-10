ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR (1)

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi üzerinde bulunan binadaki yangın için çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

Kaynak: DHA