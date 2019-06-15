Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü
ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Çınar Mahallesi 1440. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün evde yalnızdı. Küçük kız, 4 katlı binanın ikinci katında dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Nazlı Akgün, düşerek yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın tedavisi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT