Esenyurt'ta araç alev topuna döndü! Benzin doldurulurken içilen sigara yangına neden oldu

Esenyurt'ta benzin doldurulan aracın yanında sigara içilmesi yangına neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında yakıtı biten araca benzin dolduruluyordu. Bu sırada içilen sigaranın kıvılcımı araçla temas etti. Araç bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak alevler daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Küle dönen araç küle kullanılamaz hale gelirken, yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı