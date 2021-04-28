Anneler Günü mesajı duygusal 2021SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 5G müjdesi: "Hizmete sunmayı hedefliyoruz"Samsun’da terör operasyonu! FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 gözaltıSon dakika| Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli olduYaban hayatı fotokapana yansıdı, Kırmızı listede yer alan "toy kuşu" Kırıkkale’de görüntülendiAntalya'da tam kapanma süreci öncesi hazırlıklar tamamlandıYetimlere tatlı sürpriz! Bayburt’ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulunduDemir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetiştiÜvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle görenleri büyülüyorAv yasağından sonra küçük balıkçıların başı yunuslarla dertte
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esenyurt'ta araç alev topuna döndü! Benzin doldurulurken içilen sigara yangına neden oldu

Esenyurt'ta araç alev topuna döndü! Benzin doldurulurken içilen sigara yangına neden oldu

Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen otomobil bir anda alev aldı. Araç alev topuna dönerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta benzin doldurulan aracın yanında sigara içilmesi yangına neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında yakıtı biten araca benzin dolduruluyordu. Bu sırada içilen sigaranın kıvılcımı araçla temas etti. Araç bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak alevler daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Küle dönen araç küle kullanılamaz hale gelirken, yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta araç alev topuna döndü! Benzin doldurulurken içilen sigara yangına neden oldu

Esenyurt'ta araç alev topuna döndü! Benzin doldurulurken içilen sigara yangına neden oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT