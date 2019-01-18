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  3. Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)

Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)

ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)

ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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