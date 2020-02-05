Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada

ESENYURT'ta fırından aldığı ekmeğin bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncı arasında kavga çıktı. Kavgada müşteri, bıçakla fırıncıyı yaralarken kavga anları ve vatandaşların ayırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 19.00'da Esenyurt'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor hocası Uğur Y. her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Uğur Y., fırın sahibi Metin D.'nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek istedi. Uğur Y. ile Metin D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Uğur Y. fırına geldiği aracındaki bıçağı alarak, yine fırına girdi. Uğkur Y.'nin elindeki bıçağı gören diğer müşteriler araya girmek istedi. O sırada Uğur Y., Metin D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.'yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına aldı. Metin D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kavga anları ve vatandaşların araya girmeye çalışması kameraya yansıdı.

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Kaynak: DHA