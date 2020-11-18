Esenyurt’ta baz istasyonu kavgası! Bina sahibi ile mahalleli birbirine girdi

Esenyurt'ta bir bina sahibi apartmanın üstüne baz istasyonu yaptırmak isteyince çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Mahallelinin baz istasyonunu dikmek isteyen işçiler ve bina sahibine tekme, yumruk ve soplarla giriştiği kavga kameralara böyle yansıdı.