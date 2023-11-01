Esenyurt’ta bir garip olay! Öğrencileri minibüse almadı yetinmedi, tepki gösteren yolcuları minibüsten indirdi!

Esenyurt'ta bir garip olay yaşandı. Otobüs şoförü durakta bekleyen öğrencileri almadı bununla da yetmedi, "neden öğrencileri almıyorsun" tepkisi gösteren vatandaşları da minibüsten indirdi. Yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Esenyurt’ta bir garip olay! Öğrencileri minibüse almadı yetinmedi, tepki gösteren yolcuları minibüsten indirdi!

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 HO 1454 plakalı 429A hattı otobüsünün şoförü durakta bekleyen öğrencileri almadan yoluna devam etti. Otobüste bulunan kadın yolcu duruma tepki gösterirken şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolcu, şoförü şikayet edeceğini söylerken sürücü, "Gitmeyeceğim" diyerek yolcuları araçtan indirdi. Otobüs şoförünün yoluna devam etmesiyle olay son bulurken yaşanan diyalog ise otobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla götürülendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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