Esenyurt’ta bir garip olay! Öğrencileri minibüse almadı yetinmedi, tepki gösteren yolcuları minibüsten indirdi! Esenyurt'ta bir garip olay yaşandı. Otobüs şoförü durakta bekleyen öğrencileri almadı bununla da yetmedi, "neden öğrencileri almıyorsun" tepkisi gösteren vatandaşları da minibüsten indirdi. Yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.