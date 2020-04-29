Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı(1)

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akçaburgaz Mahallesi 1632. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA