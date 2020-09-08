Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!

Esenyurt’ta korsan taşımacılık yaptığı söylenilen 30 yaşındaki bir kişi, bir trafik polisinin denetimine takılınca polise karşı tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. ''En son birinizi öldüreceğim ben'' diyerek trafik polisinin üstüne yürüdüğü o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.