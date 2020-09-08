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  3. Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!

Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!

Esenyurt’ta korsan taşımacılık yaptığı söylenilen 30 yaşındaki bir kişi, bir trafik polisinin denetimine takılınca polise karşı tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. ''En son birinizi öldüreceğim ben'' diyerek trafik polisinin üstüne yürüdüğü o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

 Esenyurt’ta polisin dur ihtarından kaçtıktan kısa bir süre sonra korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 yaşındaki M.Y., aracından inip sinirle polisin üzerine yürüdü. O anlar diğer bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek polise tehdit ve hakaret eden kişi, gelen takviye polisleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden kişiye korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

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08 Eylül 2020 Salı 09:51
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