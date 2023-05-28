Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti

Esenyurt'ta bir vatandaş oy kullanmaya papağanla gitti "Paşa" isimli papağan oy vermeye gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti

Esenyurt'ta, Osmanlı kaftanı giyen bir seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı okula papağanıyla geldi.

İlçede yaşayan Nazım Cihan, Osmanlı kaftanı kıyafetiyle geldiği Ekrem İnci Ortaokulu'nda, oyunu kullandı. Cihan'a, 8 yıllık papağanı "Paşa" da eşlik etti.

Nazım Cihan 8 yıl önce Eminönü'nden aldığı ve "Paşa" ismini verdiği papağanıyla beraber olduğunu, nereye giderse onu da götürdüğünü dile getiren Cihan, onunla birlikte çok macera yaşadıklarını belirtti.

Cihan, "14 Mayıs seçimlerinde de yine aynı kostüm ve papağanımla oy kullandım." dedi.

Bu seçimde de aynı papağanı karşılarında gören sandık kurulu üyeleri şaşkınlığını gizleyemedi. Okulda ilgi odağı haline gelen papağan ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

O BENİM YOLDAŞIM

Oy verme işleminin ardından konuşan Cihan," Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. 'Paşa' benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetle oy kullanmaya geldim" dedi.

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KAYNAK: AA

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