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  3. Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı (1)

Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı (1)

ESENYURT'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı (1)

ESENYURT'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, cezaevi firarisi kişi ile berber çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA

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