Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı  (2)

ESENYURT'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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DHA