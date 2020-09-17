Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!

Esenyurt’ta bir iş yeri sahibi sahibinin otopark alanını İSPARK’a kiralamasının ardından iş yerinin önünü mesken tutan bir grup değnekçi çetesi, iş yerini basıp terör estirmeye başladı. Mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalışan çeteyi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı.