Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!
Esenyurt’ta bir iş yeri sahibi sahibinin otopark alanını İSPARK’a kiralamasının ardından iş yerinin önünü mesken tutan bir grup değnekçi çetesi, iş yerini basıp terör estirmeye başladı. Mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalışan çeteyi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı.
Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorantta gerçekleşen olayda iş yerinin önündeki otopark alanı İSPARK'a verildiğini öğrenen değnekçi çetesi, restoranı bastı. Taşlarla camları kırıp iş yeri sahibiyle kavga eden kişileri olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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17 Eylül 2020 Perşembe 13:17
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