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  3. Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı

Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı

Esenyurt'ta Gürsel Solhan isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı binanın 6'ıncı katından aşağı atladı. Cep telefonuna saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken 112 ekipleri ise kişinin cesedini morga kaldırdı

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11 Şubat 2021 Perşembe 12:13
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