Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandıTrabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılarBeşiktaş, Abobakar'ı transfer ettiğini açıkladı9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi, zanlı serbest kalınca ağladıKatil, cinayeti üstlenen kadının amcasının oğlu çıktıİçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 bin 695 kişi ehliyetini kimliğine entegre ettiMilletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybettiEsenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralıErzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül CumartesiZonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta aralarında yolcu alma nedeniyle husumet bulunan taksi şoförleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Meydanı’ndaki taksi durağında saat 10.00'da meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici  Esesnyurt Meydanındaki taksi durağına  geldi. Daha sonra taksiciler arasında  çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

ABİ - KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan abi - kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor.  Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.

Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT