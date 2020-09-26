Esenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Meydanı’ndaki taksi durağında saat 10.00'da meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici Esesnyurt Meydanındaki taksi durağına geldi. Daha sonra taksiciler arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

ABİ - KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan abi - kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.