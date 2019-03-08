Esenyurt’ta esnaf ve vatandaşlarla gönül köprüsü

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamak için çalışıyor.

Melikgazi'yi karış karış dolaşmayı sürdüren Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler, son olarak Esenyurt Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Burada güler yüzle karşılanan Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlara selam vererek hayırlı alışverişler diledi. Her kesimden vatandaşın teveccühüyle karşılaşan Palancıoğlu, engelliler ve çocuklarla da yakından ilgilendi, fotoğraf çekinme taleplerini geri çevirmedi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, gönüller yapmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Melikgazi'deki herkese teveccühleri için teşekkür etti.

Palancıoğlu, tevazu ve samimiyetle gönüllere girmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Esnaf ve vatandaşlarımızla selamlaştık, hasbihal ettik. Sağ olsun Memduh Başkanımız, Esenyurt'a güzel bir pazar yeri kazandırmış. Vatandaşlarımız da gayet memnun. İnşallah daha güzel olacak. Tanzim satışın gündeme geldiği günlerde pazarcılar önemli. Fiyatların makul seviyelere inmeye başladığını gördük. Herkesi pazarlardan alışverişe bekliyoruz." dedi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, esnafın ve vatandaşın samimi ilgisiyle karşılanmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Çok şükür gittiğimiz her yerde Palancıoğlu Başkanımıza destek tam. Bunun da inşallah seçim sonuçlarına yansıyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA