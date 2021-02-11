Esenyurt'ta feci olay! 15 katlı binanın 6. katından düşen Gürsel Solhan hayatını kaybetti

Kan donduran olay sabah saatlerinde Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre , Gürsel Solhan isimli vatandaş bilinmeyen bir nedenle 15 katlı bir binanın 6'ıncı katından bir iş yerinin çatısına düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Solhan’a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerine yaptığı Gürsel Solhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALARDA

Öte yandan Solhan'ın düşme anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.