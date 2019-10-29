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  3. Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (1)

Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (1)

Esenyurt'ta bir internet kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (1)

ESENYURT'ta bir internet kafede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bir internet kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA

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