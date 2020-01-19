ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ (1)
Esenyurt Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.
Görüntü dökümü:
------------
-Alev alev yanan boru
-Panik
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT