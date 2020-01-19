Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi (1)
ESENYURT'ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.
ESENYURT'ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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