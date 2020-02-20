Esenyurt’ta iş yerine kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesin'de bulunan bir iş yerinin gelen şüpheli ya da şüpheliler ateş ederek gitti. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA