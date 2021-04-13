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  3. Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Alkop Caddesi'nde meydana geldi. 34 GMC 05 plakalı araç sürücüsü O.E. (39) iddiya göre, 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine kestirmeden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan 34 HS 8884 plakalı işçi servisi minibüsü sürücüsü Cengiz Bilgili ise duramayarak O.E.'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile O.E.'nin aracı yaklaşık 100 metre sürüklendi. Araç içinde sıkışan O.E.'yi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralı olduğu söylenilen O.E. ve işçi servisindeki 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili tutanak tutarak araçları ise otoparka kaldırdı.

Kaza anını anlatan sürücü Cengiz Bilgili, diğer aracın ters yöne dönüş yapmaya çalıştığını kaydederek, "Burada kazalar oluyor, sürekli önlem alınması lazım. 200 metre ileriden dönmek varken buradan dönüyorlar. Canlarını da düşünmüyorlar. Tersten geldi karşı yola girmeye çalışırken ben de düz geliyordum. Dolayısıyla vurdum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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