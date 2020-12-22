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  3. Esenyurt'ta kaçak parti basıldı! Mekan sahibi 'hepsi paket servis' dedi

Esenyurt'ta kaçak parti basıldı! Mekan sahibi 'hepsi paket servis' dedi

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerince kapalı olması gereken cafenin İranlı kişilerin doğum günü partisi nedeniyle gizlice açıldığı ortaya çıktı. Cafeye baskın yapan polislerin 'yasak olmasına rağmen neden açıksınız?' sorusuna ise iş yeri sahibi, “paket servis” diyerek cevap verdi.

Esenyurt'ta kaçak parti basıldı! Mekan sahibi 'hepsi paket servis' dedi

İstanbul Esenyurt'ta İranlı bir grubun “kaçak doğum günü partisine polis baskın düzenledi. . Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını aldı. Baskında kafede bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan İranlı 54 kişilik gruba kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti.  İş yeri sahibinin içerideki müşterilerin paket servis” beklediğini savunması pes dedirtti. 

ÇOCUKLARI MASALARIN ALTINA GİZLEDİLER

Baskın sırasında misafirler yüzlerini gizlemeye çalışırken bazı masalarda oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri dikkat çekti. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

KENDİLERİ YETMEDİ KÖPEK DE GETİRDİLER

Yapılan baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntüde takıldı. İran asıllı bir kişinin doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada “Miya” adlı köpeğin mekanda tur attığı görüldü.

Esenyurt'ta kaçak parti basıldı! Mekan sahibi hepsi paket servis dedi

170 BİN TL CEZA

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin 'yasak olmasına rağmen neden açıksınız?' sorusuna ise iş yeri sahibi, “paket servis” diyerek cevap vermesi adeta pes dedirtti.

Yapılan incelemelerin ardından kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Esenyurt'ta kaçak parti basıldı! Mekan sahibi hepsi paket servis dedi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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