Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı(Ek bilgilerle)

ESENYURT'ta bir kadın sokak ortasında sevgilisi tarafından bacağından silahla vuruldu. Yerde yatan yaralı kadın erkek arkadaşına "Sen git. Polis geliyor." diyerek bağırırken, saldırgan ambulans gelene kadar kız arkadaşının başında bekledi ardından olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli Volkan d. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İsmi Volkan olduğu öğrenilen adam henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşı Meltem Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce saldırgan belinden çıkardığı silahla genç kadına doğru 4 el ateş etti. Genç kadın bacağına isabet eden kurşunlarla hafif şekilde yaralanırken, erkek arkadaşı ise elinde silahla genç kadının başında bekledi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

"SEN GİT. POLİS GELİYOR."

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan elinde silahla genç kadının başında bekledi. Meltem Ç. kanlar içinde yerde yatarken, erkek arkadaşına "Sen git. Polis geliyor" diye bağırdı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde silahla genç kadının başında bekleyen adamın tehditler savurduğu, saldırgan adamın ise ambulansın gelmesiyle birlikte olay yerinden kaçtığı görülüyor. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"KAÇMADI BEKLEDİ"

Bir görgü tanığı, "Hiç bir şey görmedim. Ses duydum. Silah sesi geldi. Ablası bağırınca anladım Meltem olduğunu. Tanıyorum üst komşumuz. Vuran erkek arkadaşı. Kaçmadı bekledi bir süre ambulans gelene kadar. Sonra gitti." diye konuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapmak, 6 bin 136 sayılı ateşli silahlara ilişkin yasaya muhalefet, hırsızlık gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunan 30 şaşındaki Volkan D. adlı şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA