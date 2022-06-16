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  3. Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

Esenyurt’ta annesinin sağlık ocağına gitmek için evde tek bıraktığı 2 yaşındaki kız çocuk, pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

Olay,  Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi.

Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.

Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

"BULDUĞUMUZDA BAYGINDI"

Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, “Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocukta cama çıkıp oynamış herhalde 3. Kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten” diye konuştu.

Esenyurt'ta kahreden olay! Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti! Anne sinir krizi geçirdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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