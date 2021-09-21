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Esenyurt'ta korkunç olay! Eski sevgiliye pusu kuruldu!

İstanbul Esenyurt'ta eski sevgilisinin apartmanındaki bodrumuna saklanan Beghzat B., kadını evden çıktığı sırada göğsünden bıçakladı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.

Esenyurt'ta korkunç olay! Eski sevgiliye pusu kuruldu!

Esenyurt'ta saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenerek pusu kurdu.

Kadının işe gitmek için çıkmasını saklandığı bodrumda bekleyen Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerde saçından tutup, dışarı çıkardı. Bağırışların ardından Beghzat B., Rhatoy A.'ya bıçaklı saldırıda bulunarak göğüsünden bıçakladı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri lk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

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"ÇIĞLIK SESLERİNE ÇIKTIM"

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçından tutmuştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın kanlar içindeydi" dedi.

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