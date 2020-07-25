Esenyurt'ta korkutan kaza! Karşıdan karşıya geçecekken hayatından oldu

Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence otomobil çarptı. Genç olay yerinde can verirken kazayı yapan sürücü ise kaçarak kazanın olduğu yerden uzaklaştı.

İlk belirlemelere göre, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan gence, sol şeritte ilerleyen plakası belirsiz bir otomobil çarptı. Diğer sürücüler polise haber verirken, kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, olayın yaşandığı yere şerit çekti.

Olay yeri inceleme ekipleri gencin hayatını kaybettiği noktada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. Trafiğin tek şeritten aktığı TEM Otoyolu, olay yeri incelemenin çalışmasının ardından açıldı.