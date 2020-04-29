Esenyurt'ta korkutan yangın!
Esenyurt'taki Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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