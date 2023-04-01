Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!

İstanbul Esenyurt'ta E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş yerinin dış cephesi bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

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Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!

İstanbul Esenler'de tadilat halinde bulunan 6 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın herkesi korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürdü.

BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, saat 14.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinde yaşandı. Tadilat halinde olan binanın dış cephe kaplaması bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!

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