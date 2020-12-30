Esenyurt'ta linç girişimi: 11 yaşındaki kızı taciz etmek isteyen şahsı polis kurtardı

Esenyurt'ta 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunarak onu taciz etmek istediği öne sürülen Afgan uyruklu Mohammed A., öfkeli kalabalığın kurbanı oluyordu. Linç edilmek istenen şahıs, polisler tarafından Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KIZI DUYAN MAHALLELİ, ŞAHSI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İddiaya göre, 11 yaşındaki kız çocuğunu apartman boşluğuna çağıran Afganistan uyruklu Mohammed A., küçük kıza taciz girişiminde bulundu. Çocuğun yardım çığlıkları atarak kaçması üzerine olay yerine gelen kalabalık, şahsı tartaklamaya başladı. Bazı mahalle sakinlerinin durumu görerek yardıma gitmesi üzerine, sinirli kalabalığın elinden alınan Mohammed A., bir mağazaya götürüldü. Burada polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü görevlileri gelene dek zanlıyı güvende tuttu.

POLİSLERLE KALABALIK ARASINDA ARBEDE

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıttıktan sonra koridor oluşturarak çevre güvenliğini sağladı. Bu sırada mağazadan çıkarılan Mohammed A., polisler eşliğinde araca bindirilirken durumu gören mahalle sakinleri tekrar şüpheliye saldırmak istedi. Görevliler, öfkeli kalabalığı dağıtmak için çabalarken kısa süreli arbede yaşandı. Bölgede gerginliğin tırmanabileceği göz önüne alınarak zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

TÜRKÇE'Yİ İYİ KONUŞAMADIĞI İÇİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Mohammed A., ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu bulunduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

Bir görgü tanığı, şüphelinin kızı binanın yanındaki boşluğa çağırdığını, kızın tacize uğrayacağı korkusu ile bağırarak yardım istediğini ve hızla yanından kaçtığını anlattı.