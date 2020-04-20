ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI 

Esenyurt'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.'ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Otomobilin arkasında çocuğun bindiği akülü araba

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA