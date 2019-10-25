Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga

ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA