ESENYURT'TA OTOMOBİL 100 METRE İKİ TEKER ÜSTÜNDE GİDİP DEVRİLDİ: 1 YARALI

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobilin sürücüsü Sercan Özel, 34 RP 9679 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil iki lastiğinin üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra yolun kenarında bulunan bir AVM'nin otopark giriş tabelasına çarparak devrildi. Yaralı sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Çağrılan 112 Ambulansı ile Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yan duran araçtaki aküyü keserek olası yangını önlerken, araç içerisinde ve yanında bira kutuları olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Sürücünün çarptığı elektrik direği

-Trafik yoğunluğu

-Araçtaki akü bağlantıları kesilirken

-Yerdeki ve araçtaki bira kutuları

-Kazayı gören Nihat Şirintepe ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA