Esenyurt'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 862. Sokak'ta LPG'li olduğu belirtilen 34 MR 0507 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.



Kaynak: AA