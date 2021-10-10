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Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev topuna döndü!

Esenyurt'ta park halinde bulunan iki tır alevlere teslim oldu. Tırlar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev topuna döndü!

Olay, İstanbul Esenyurt'ta bulunan Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre park halinde duran 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında yangın meydana geldi. Yangın kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sıçrayınca, iki araç alev alev yandı.

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev topuna döndü!

LASTİKLER PATLADI, TIRLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Korkunç anlara şahit olan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, bir anda tırların lastiklerinde patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev topuna döndü!

CAMİİ CAMLARI PATLADI!

Yanan tırların lastiklerinde meydana gelen patlama sonucu iyice alevlenen yangın, çevrede bulunan camiinin camlarını patlattı. Yanan tırın lastiklerinin patlama anı ise olaya tanıklık eden vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Patlama sesini duyan vatandaşların panik anları ise çekim esnasında belli oldu.

Ekiplerin müdahalesi sonucu iki tırda maddi hasar tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

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